İstanbul'da sahte içki can aldı: 7 kişi öldü, 8'i hastanede

İstanbul'da 3 gün içerisinde Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Ümraniye'de sahte içkiden tam 14 kişi zehirlendi.

7 kişi hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zehirlenen 8 kişinin ise tedavileri devam ediyor, bazılarının durumu ise kritik.

İnceleme başlatıldı

Öte yandan İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Sahte alkol üreten ve temin eden şüphelilerin adreslerine ve bazı eğlence mekanlarına operasyon düzenlendi.

Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte içki ve 6 kaçak anason içki ele geçirildi.

'6 aydır koku geliyordu'

Avcılar'da 25 litre etil alkol ele geçirilem mekanın komşu esnafı, 6 aydır dükkandan etrafa bir koku yayıldığını ama neden geldiğini anlamadıklarını söyledi. Esnaf Recep Acar, “6 aydır buradan bir koku geliyordu ama neden geldiğini anlamadık. Çevredeki insanlar da rahatsız oluyordu. Gündüz saatleri buraya kimse gelmiyordu” dedi.