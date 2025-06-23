İstanbul'da sahte içki operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sahte içki üretimi ve satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Dört ayrı baskın düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Tuzla, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen adreslere dört ayrı baskın düzenledi.

18 ton 936 litre alkollü sıvı ele geçirildi

Operasyonlarda toplam 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda sahte içki üretiminde kullanılan 50 bin şişe ham madde, 18 ton 936 litre alkollü sıvı, 1250 dolu içki şişesi, 920 boş şişe, 6 bin 800 etiket ve 3 bin kapüşon ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.