İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor: 63 işletme kapatıldı

Vali Gül, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte ve kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, İstanbul'daki yetkililerin, sahte içki üretimi ve satışına karşı daha etkin bir mücadele yürütme kararını aldığı bir döneme denk geliyor. Ayrıca, İstanbul Valiliği'nin kaçak içki ve sahte alkol kullanımına karşı daha sıkı önlemler almak amacıyla yeni bir genelge yayımladığı bildirildi.

Olayla ilgili yapılan soruşturmalarda, sahte içki üretimi yaptığı belirlenen iki kişi yakalanmıştı. Yetkililer, sahte içki üretimi ve satışının önlenmesi için denetimlerini sıkılaştırırken, vatandaşlara bu tür ürünlerden uzak durmaları çağrısı yaptı.