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İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 3 gözaltı

Sahte pasaportla terör örgütü DEAŞ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen ikisi yabancı uyruklu 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyelerini sahte pasaportla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin DEAŞ üyelerini sahte pasaportla hava yolu ile yurt dışına kaçırmaya çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bahçelievler ve Esenyurt'ta operasyon düzenleyen ekipler, F.Ç.N. ile Türkmenistanlı B.M. ve Mısırlı M.K.M.M.N'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 11'i Türkmenistan'a ait olmak üzere 19 pasaport, 36 ikamet izin belgesi ile sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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