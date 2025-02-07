İstanbul'da sahte ve kaçak alkol operasyonları

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'un ocak ayı emniyet verilerini açıkladı.

Gül, yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye ilişkin yürütülen çalışmalarda, 190 şüphelinin yakalandığını ve 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini duyurdu.

Terör operasyonları

Gül, 2025 yılının ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre büyük başarılar elde edildiğini söyledi.

Bu yılın ocak ayında terör örgütlerine karşı 217 operasyon yapıldığını aktaran Gül, 463 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 131'inin tutuklandığını, 94 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti.

Dolandırıcılık suçunda düşüş

Gül, bu yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçta yüzde 6,5, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma sağlandığını ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kapkaçta yüzde 47, otodan hırsızlıkta yüzde 64, yankesicilikte yüzde 38, motosiklet hırsızlığında yüzde 51, evden hırsızlıkta yüzde 41, dolandırıcılıkta yüzde 9 oranında düşüş sağlandı."

17 binden fazla şüpheli yakalandı

Gül, çeşitli suçlardan yıllardır aranan 17 bin 990 şüphelinin yakalandığını, 7 önemli suçta ise yakalamaların geçen senenin ocak ayına göre yüzde 3,4 oranında arttığını aktardı.

Ocak ayında 1249 ruhsatsız silah ele geçirildiği ve 1382 kişinin yakalandığı bilgisini veren Gül, bu suça verilen cezanın artmasıyla gelecek aylarda rakamların düşeceğine inandıklarını belirtti.

Gül, bu yılın ilk ayında yapılan denetimlerde izinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 8 konuta ilişkin 1 milyon 150 bin lira cezai işlem uygulandığını ayrıca ruhsatı olmayan ya da eksikleri olan 204 konaklama tesisinin de kapatıldığını dile getirdi.

Suç çetelerine operasyon

Gül, organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi:

"Güvenlik güçlerimiz, İstanbul'da başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda 2025 yılının ilk ayında 25 suç çetesine operasyon yapıldı, 179 şahıs yakalandı, 90 şahıs tutuklandı, 66 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 5 milyar 9 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu."

Gül, kaçakçılığa yönelik yapılan çalışmalarda ise 473 operasyon yapıldığını, 597 kişinin yakalandığını, 21 kişinin tutuklandığını, 51 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandığını aktardı.

Sahte ve kaçak içki

Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele

Gül, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili ise şu verileri paylaştı:

"Bir diğer önemli konumuz, küresel bir sorun olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Bir tek vatandaşımızın bile düşmesine gönlümüzün razı gelmediği bu bataklığı kurutmak için mücadelemize her cephede kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda imal ve ticarete yönelik yapılan 994 operasyonda 1663 şahıs yakalandı, 555'i tutuklandı, 291'ine adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 ton uyuşturucu, 17 milyondan fazla uyuşturucu hap, 102 kök kenevir ele geçirildi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında 13 bin 731 annemiz bilgilendirildi. Okullarımızın çevresindeki kafelerde, parklarda, bahçelerde 4 bin 140 denetim gerçekleştirildi."

Siber Güvenlik ekiplerinin sanal dünyada 7 gün 24 saat görev yaptığını belirten Gül, ekiplerin suç ve suçluları Siber Vatan'da da takip ettiğini, suç unsuru tespit edilen kişilerin hesaplarını incelendiklerini ve suçluları adalete teslim ettiklerini dile getirdi.

Gül, ülkedeki araç sayısının yaklaşık yüzde 20'sine sahip olan şehirde gece gündüz trafik olduğunu vurgulayarak, "Trafiğin günün her saati güvenli ve düzenli akışı hepimiz için çok önemli. Bu sebeple 5 bin 689 personelimizle sürekli sahadayız. Tüm bu denetimlere rağmen maalesef kaza sayılarımız geçen yılın ocak ayına göre arttı." dedi.

Ticari taksilere denetim

Okul servisi denetimlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 arttığını kaydeden Gül, "Şehrimizin imajı olan ticari taksilere yaptığımız denetimlerimiz yüzde 65 oranında arttı. 22 bin 792 denetim gerçekleştirdik. Çakarlı araç denetimlerimizde bu yılın ilk ayında denetlenen araç sayımız 1571 olurken, cezai işlem uygulanan araç sayımız 107 oldu." bilgisini paylaştı.

Düzensiz göçmenler

Gül, düzensiz göç konusunda hukuk ile ahlaktan taviz vermeden başarılı bir mücadele yürüttüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığında büyük yol katettik. Şu gerçeği unutmayalım, İstanbul dünyanın çekim merkezi. Burada yabancılar var ve olmaya devam edecek. Çünkü, ticaret yapanlar var, sağlık için gelenler var, okumaya gelenler var, gezmeye gelenler İstanbul'da şu anda da var, gelecekte de olacaktır. Sadece geçen yıl 18 milyondan fazla ziyaretçimiz oldu. Dolayısıyla da turizm bizim için çok kıymetli. Bunu muhafaza edeceğiz."

Dünyada ilk defa mobil göç noktalarının 2023 yılında İstanbul'da başladığını anımsatan Gül, "Düzensiz göçle mücadelemizde elimiz rahatladı, sistemin oturması sağlandı. Bu mobil göç noktalarımızda ocak ayında 97 bine yakın yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 5 bin 296 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 25 operasyonda 29 şahıs yakalandı, 5 şahıs tutuklandı, 1 araca el konuldu." ifadelerini kullandı.