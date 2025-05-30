İstanbul'da sahtecilik operasyonu! 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi
İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi. Yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü, sahte paraları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı. Operasyonda sahte para üretiminde kullanılan bir matbaa ve çok sayıda materyal de ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından 'parada sahtecilik' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Sahte paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun 29 Mayıs'ta gerçekleştirildiğini duyurdu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edildi.
Adli işlem başlatıldı
Şüpheliler hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Parada Sahtecilik' suçlarından adli işlem başlatıldı. Operasyonda, sahte dövizin yanı sıra sahte para üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ve bir matbaa da ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden savcılığa ve görev alan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" mesajını paylaştı.
İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 30, 2025
⛔ Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile… pic.twitter.com/7fMR2M4790