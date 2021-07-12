İstanbul'da Sedat Peker operasyonu: 15 gözaltı
18 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 15 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da, Sedat Peker'in liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.
Suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.