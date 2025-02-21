İstanbul'da şehir hatları seferleri iptal edildi!
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar bütün seferlerin iptal edildiği belirtildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle bütün seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.
Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." denildi.