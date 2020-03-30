İstanbul'da şehirler arası deniz taşımacılığı durduruldu
İstanbul’da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan deniz otobüsü ve feribot seferlerinin durudurulmasına karar verildi.
İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."