İstanbul'da sekiz ilçenin bütçesi onaylandı

İBB Meclisi, kasım ayı üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çekmeköy, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Çatalca belediyelerinin bütçeleri görüşülerek karara bağlandı.

Oylamalarda 8 ilçe belediyesinin 2024 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclisten geçti. Bütçeleri onaylanan 8 ilçe arasından Beşiktaş Belediyesi 3 milyar 991 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Beşiktaş Belediyesini, 3 milyar 980 milyon lira ile Beykoz Belediyesi, 3 milyar 335 milyon lira ile Beylikdüzü Belediyesi, 2 milyar 910 milyon 192 bin lira ile Büyükçekmece Belediyesi, 2 milyar 850 milyon lira ile Çekmeköy Belediyesi, 2 milyar 600 milyon lira ile Beyoğlu Belediyesi, 1 milyar 800 milyon lira ile Bayrampaşa Belediyesi ve 1 milyar 162 milyon 860 bin lira ile Çatalca Belediyesi takip etti.