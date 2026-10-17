İstanbul'da sel sonrası yıkım kararı: 5 binden fazla kişinin hesabına para yatırıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli yağışların ardından selin etkili olduğu Sarıyer'e bağlı Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Gül, dere yatağını işgal eden yapıların yıkımına başlanacağını ve afetzedelere ilk etapta nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Selin ardından hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Gül, dere ıslahının önündeki engellerin kaldırılacağını söyledi.

Dere yatağındaki yapılar yıkılacak

Dere yatağındaki işgallerin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını ifade eden Gül, bölgede bulunan Kur'an kursu, spor tesisi ve dükkanların yıkımına başlanacağını açıkladı.

Gül, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dere yatağındaki işgallerin ortadan kaldırılması ve dere ıslahının önünün açılması amaçlanıyor. Bu işgallerden şu an olduğumuz yerde arkamızda bir Kuran kursu, spor tesisi ve dükkanlar var. Bunların bugün yıkımına başlıyoruz."

Kur'an kursu ve spor tesisi için alternatif çözüm

Yıkım çalışmalarının vatandaşları mağdur etmeden gerçekleştirileceğini belirten Gül, spor tesisinin hizmet vermeye devam etmesi ve Kur'an kursunun başka bir alanda yeniden yapılması için çalışma yürütüleceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu konuda talimat verdiğini aktaran Gül, "Hem bir mağduriyete yol açmadan tedbirlerimizi alıyoruz hem de geciktirmeden bugün bunu yıkarak derelerin ıslahının önündeki engelleri açıyoruz." dedi.

5 binden fazla kişinin hesabına 10'ar bin lira yatırıldı

Selden etkilenen vatandaşlara yönelik maddi destekler hakkında da bilgi veren Gül, ilk etapta 5 binden fazla kişinin hesabına 10'ar bin lira yatırıldığını açıkladı.

Yardımların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekle gerçekleştirildiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Dün hemşerilerimizin hesaplarına yaklaşık 5 bin kişiden biraz daha fazlasının hesabına ilk etapta 10'ar bin lira para yatırıldı. Bu parayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bize gönderdiği ödenekle yatırdık."

Yardımlar zararların karşılığı değil

Yatırılan paranın sel nedeniyle oluşan maddi zararların karşılığı olmadığını vurgulayan Gül, söz konusu desteğin afet dönemindeki acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla verildiğini belirtti.

Gül, "Bu para zararların karşılığı değil. Afet döneminde acil ihtiyaçlar için kullanılması maksadıyla verilen bir para. Diğer zarar ziyanlarla ilgili tespitler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan süreci yakından takip ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel sonrası yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Gül, Erdoğan'ın ilgili bakanlardan ve yetkililerden düzenli olarak bilgi aldığını söyledi. Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün süreçleri birebir takip ediyor. Hem sayın bakanlarımızdan hem bizlerden zaman zaman bilgi alıp talimatlarını veriyor. İnşallah çok kısa sürede hayatın normalleştiğini görmek istiyoruz." dedi.