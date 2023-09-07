İstanbul'da selin zararı belli oluyor

Başakşehir'deki MASKO mobilyacılar sitesinde 13. blokta bulunan mağazalarda sel nedeniyle büyük maddi hasar oluştu. Mağazaların içinde bulunan çok sayıda mobilya sel sularının altında kaldı. Selin ardından başlayan temizleme çalışmaları bugün de devam ediyor. Çok sayıda iş makinesi ve belediye işçisi, esnafla birlikte temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Bazı mağaza sahipleri selden etkilenmeyen ürünleri taşıdığı görüldü. Sel sularından etkilenen bazı ürünler ise suyla temizleniyor.

Aynı blokta 40 mağazanın selden çok ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, kısa süre içerisinde mağazaların onarılıp tekrar faaliyete geçeceğini ifade etti. Yaralarını sarmaya çalışan mağaza sahipleri mağduriyetlerini dile getirirken aynı zamanda devletten yardım beklediklerini de belirtti. Bölgede elektrik kesintisi olduğunu da belirten site yetkilisi temizleme çalışmalarının bitmesinin ardından elektriğin de tekrar verileceğini belirtti.

"Zararın 700-800 milyon bandına çıkabileceğini düşünüyoruz"

Mehmet Mutlu, "Hasar tespit çalışmaları yapılıyor ama ilk etapta mağazalarımızın 400-500 milyon lira civarında hem dekorasyon hem ürün olarak bu sokakta bulunan 40 mağazamızdaki zararın bu olduğu yönünde şu anda öngörümüz var. MASKO'nun kendi zararı var. İstinat duvarları yıkıldı. 7-8 aracımız burada mağazaların içine girdi bunlar selden etkilendi. Bu zararlar var. Tabii ki altyapı da sorunumuz var. Bununla birlikte zararın 700-800 milyon bandına çıkabileceğini düşünüyoruz" dedi.