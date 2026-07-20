İstanbul'da sıcaklıklar 8 derece düşecek: Yağışlı hava geliyor

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İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava, yerini Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sisteme bırakıyor. Tahminlere göre çarşamba gününden itibaren kentte sağanak yağışlar etkili olurken, hava sıcaklığı da kademeli olarak 7-8 derece düşecek.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, yağışlı hava sistemi başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkisini gösterecek. Hafta boyunca 30-33 derece aralığında seyreden sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Sağanak dört gün sürecek

Meteorolojik tahminlere göre yağışların çarşamba günü başlaması, perşembe, cuma ve cumartesi günleri de aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Çarşamba günü 32 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklığının, perşembe günü yağışın etkisiyle 26 dereceye, cumartesi günü ise 25 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık hafta sonunda yeniden yükselecek

Bugün ve yarın parçalı bulutlu havanın etkili olacağı İstanbul'da, poyrazın etkisini azaltması nedeniyle sıcaklık özellikle öğle saatlerinde daha yüksek hissedilecek.

Tahminlere göre yağışlı sistemin etkisini kaybetmesinin ardından hava sıcaklığı pazar gününden itibaren yeniden yükselişe geçecek.