İstanbul'da sıcaktan kavrulunca hortuma sarıldı
İstanbul Afrika sıcaklarının etkisi altında resme kavruluyor. Bugün megakentte termometreler 39 dereceyi gösterdi. Nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 56 derece olduğu ifade edildi. Fatih ilçesinde sıcaktan bunalan bir vatandaş kendini hortumla yıkadı.
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İstanbul'da son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Termometrelerin 38-39 dereceyi gösterdiği kentte, özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisi artarken, Fatih’te sıcaktan bunalan bir vatandaş hortumla kendini yıkadı.
Vatandaşın soğuk suyla serinlemeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.