İstanbul'da şiddetli deprem

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

İstanbul Valiliği, deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını, bütün birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından depremle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaştığı tweet:

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil.

"Deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi." değerlendirmesi yapıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası ilk belirlemelere göre Biruni Üniversitesinin karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar ile Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar tespit edildiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Marmara Denizi'nde en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.

Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar açık alanlarda toplandı.

Avcılar yan yolda bulunan bir caminin minaresi yıkıldı.

Depremin ardından Fatih Çapa'da bir binada çatlaklar meydana geldi.

AFAD'dan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiğini, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye Deprem Veri Merkezinden alınan verilere göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği anımsatıldı.

İlk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiği, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, olası ihtiyaca karşın AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliğine destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar'daki AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 80 AFAD arama kurtarma uzmanının İstanbul'a sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin, 21,99 kilometre ile Silivri'nin merkezi olduğu anımsatılan açıklamada, depremin ardından, en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara bölgesindeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birliklerinin de teyakkuza geçirildiği belirtildi.

Yer kabuğunun 6,99 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası İstanbul'un yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak olumsuzluk olup olmadığının tespit edildiği anlatılan açıklamada, depremin, İstanbul'un yanı sıra Marmara bölgesi genelinde de hissedildiği aktarıldı.

Açıklamada, AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edilirken emniyet, jandarma ve Genelkurmay'a ait hava araçlarının, İstanbul'un yukarıdan gözlenmesi için havalandığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay'dan ekiplerin olay yerine intikal ettiği, AFAD Afet Lojistik Merkezlerinin ise hazır halde bekletildiği kaydedildi.

Vatandaşlara uyarı

Açıklamada, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği belirtilerek, yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması istendi.

Son depremleri, afad.gov.tr ve deprem.gov.tr adreslerinden 7 gün 24 saat, anlık olarak takip edebileceği, AFAD Deprem Dairesi'nin, ülkedeki her 5 istasyondan 4'ünü işlettiği ve 1056 deprem gözlem istasyonuyla depremleri çözümlediği kaydedildi.

AFAD, Twitter hesabından yaptığı duyuruda da Silivri'de meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısını yaptı.

Beyoğlu'nda 11 bağımsız bölüm tahliye edilip mühürlendi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul'daki depremle ilgili 7 iş yeri, 4 konut olmak üzere 11 bağımsız bölümün tahliye edilip mühürlendiğini kaydetti.

Depremle ilgili açıklama yapan Yıldız, "Taksim Talimhane Bölgesi, Abdülhak Hamit Caddesi, 62 numaralı bir binanın hafif bir yanlanma bilgisi geldi. Biz de teknik arkadaşlarımızdan, mimar arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık. Binanın bir geçmişi ile ilgili arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar." dedi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 7 iş yeri, 4 konut olmak üzere 11 bağımsız bölüm tahliye edildi ve mühürlendi. Bununla ilgili herhangi bir tehlikenin oluşmaması, can ve mal kaybının oluşmaması bakımından bulunduğumuz cadde, emniyet tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı. Maddi hasar yok. Fakat binanın eski olması bakımından, -yaklaşık 70 yıllık olduğu ifade ediliyor- tedbir mahiyetinde bina mühürlendi."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dönmez, "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık." dedi.

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