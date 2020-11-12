İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan alanlar belli oldu

İstanbul Valiliği'nin koronavirüsle mücadele kapsamında yayınladığı açıklamaya göre, İstanbul'un birçok noktasında sigara içilmesi yasaklandı.

Buna göre maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında vatandaşlar artık sigara içemeyecek.

Yasağa uymayanlara 900 TL para cezası uygulanacak.

Sigara içilmesi yasaklanan alanların listesine buradan ulaşabilirsiniz