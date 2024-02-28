İstanbul'da sis: Boğaz trafiği askıya alındı
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.
Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığını bildirdi.