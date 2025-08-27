İstanbul’da Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı
İstanbul Valiliği’nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane İstasyonu çıkışları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Metro İstanbul’dan açıklama
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane İstasyonu; İstiklal Caddesi Çıkışı, Vergi Dairesi Çıkışı, Beyoğlu Belediyesi Önü Çıkışı yolcu işletmeye kapalı olacaktır” ifadelerine yer verdi.