İstanbul’da Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı

İstanbul Valiliği’nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane İstasyonu çıkışları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane istasyonu çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yolcu giriş-çıkışına kapatıldı.

Metro İstanbul’dan açıklama

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane İstasyonu; İstiklal Caddesi Çıkışı, Vergi Dairesi Çıkışı, Beyoğlu Belediyesi Önü Çıkışı yolcu işletmeye kapalı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: HABER MERKEZİ