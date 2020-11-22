İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 1,7 milyon lira ceza
İstanbul'da 747 kişiye, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 1 milyon 729 TL ceza kesildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden İstanbul'daki 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 TL ceza kesildiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldığını bildirdi.
Kurallara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Yerlikaya, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.