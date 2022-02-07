İstanbul'da su dolum tesisinde yangın

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su dolum tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kemerburgaz mevkisinde Mithatpaşa Mahallesi Bahçeköy Caddesi üzerinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişik nizamda bulunan başka firmalara ait depolara da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre yangına 45 araç ve 140 personelle müdahalede bulunuluyor.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını belirten İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "Yangın sönmüş gibi gözüküyor ama deponun gıda ve temizlik malzemesiyle dolu olmasından kaynaklı olarak alttan tekrar alevleniyor. Dolayısıyla biz tekrar tekrar alevlenen yere müdahale ediyoruz. Zannediyorum onları da bitirdikten sonra iş makinalarıyla gireceğiz, soğutma çalışmaları ve buradaki enkazı harmanlayacağız sonra da işimizi bitirip buradan ayrılacağız." diye konuştu.

Yangının ilk başta ormana da sıçrama riski olduğunu ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bu riskin ortadan kalktığını söyleyen Albayrak, zarar gören herhangi birinin olmadığını, bina içerisindeki sıvı yağ ve deodorantlar kaynaklı bazı maddelerin patlamasından ötürü ufak patlamaların meydana geldiğini kaydetti.

Albayrak, şu bilgileri verdi:

"Bizim ekibimiz buraya ulaştığında sağ taraftaki 7 bin metrekarelik gıda deposu olarak kullanılan binanın sağ tarafında alevli yangın vardı. Alevler ormana ağaçlı kısımlara doğru meyil almıştı. Oradaki sirayeti engellemek için hemen arkadaşlar çalışmaya başlamışlar. Rüzgarın ters esmesiyle alevler 5 bin metrekarelik binaya doğru yönelmiş. Ama arkadaşlarım daha sonraki gelen ekiplerin yardımıyla 7 bin metrekarelik binanın sağından ve solundan müdahale ederek alevi ortada sıkıştırarak boğmaya çalıştırdı. Yer yer alevli yanma devam ediyor. Kısa sürede kontrol altına alacağız. İçeride ağzına kadar doldurulmuş bir depo var. Tuvalet kağıtları, kağıt mendiller, sıvı yağlar doluydu."