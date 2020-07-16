İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam

16 Temmuz 2020

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde toplandı.

Mecliste rutin gündemin yanı sıra İSKİ Genel Kurulu da gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında İSKİ'nin 2020 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tarife teklifi de yer aldı.

Komisyon raporuyla gündem maddesi oylaması öncesi söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 2019 yılı sonunda teklif edilen yüzde 80'e yakın zammı AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddettiklerini hatırlattı.

Kendilerine, şu anda kullanılan su fiyatlarına yüzde 35 zamlı bir teklif geldiğini ifade eden Göksu, şöyle konuştu:

"CHP tarafından yönetilen İBB'ye bağlı İSKİ tarafından İstanbul halkına şu anda kullandıkları suyu yüzde 35 daha zamlı kullanılması için verilen teklif meclisimize sevk edildi. Biz AK Parti ve MHP Meclis üyeleri olarak bu yüzde 35'lik zammı kabul etmedik. Bunun yerine şu anda Türkiye'de ortalama enflasyon değeri olan 12,6'lık zammı teklif ettik. AK Parti ve MHP'lilerin teklifiyle İstanbullular yüzde 35'lik değil yüzde 12,6'lık zamlı suyu kullanacaklar."

Göksu, gündemin diğer maddelerinde İSKİ'nin 4,3 milyar liralık dövizle dış borçlanma tekliflerinin yer aldığını dile getirerek, "İstanbul'un değişik yerlerine yapılacak 14 ayrı yatırım için dış borç için bizden yetki istiyor. Biz İstanbul halkının geleceği ile asla oynatmayız. 14 proje ile ilgili yaklaşık 4,3 milyarlık borç talebini AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri olarak İstanbul halkı için evet diyoruz. Yeter ki İstanbul için iş yapılsın biz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." diye konuştu.

Yeni tarifeler

Genel Kurulda yapılan oylamada yüzde 12,6'lık zam teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Yeni tarifenin 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Zam sonrası KDV hariç konut 1. kademe için suyun metreküp fiyatı 4,5 lira, konut 2. kademe için 6,75 lira, iş yerleri için ise 12,09 lira oldu.