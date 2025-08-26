İstanbul’da su seviyeleri yarıya yaklaştı: Barajlarda doluluk yüzde 42,43’e geriledi

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yaz sıcakları ve artan tüketim nedeniyle yüzde 42,43’e düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan’da yüzde 82,22 seviyesine kadar çıkan barajlardaki su seviyesi, yaz aylarında düzenli olarak azaldı. 19 Temmuz’da yüzde 58,28 olan doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 42,43 olarak ölçüldü.

Barajlardaki son durum

Barajlarda doluluk oranı Ömerli’de yüzde 38,75, Darlık’ta 54,07, Elmalı’da 61,1, Terkos’ta 47,25, Alibey’de 26,11, Büyükçekmece’de 43,24, Sazlıdere’de 39,14, Istrancalar’da 32,06, Kazandere’de 24,23, Pabuçdere’de ise 34,27 olarak kaydedildi.

Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan baraj ve göletlerdeki mevcut su miktarı 368,26 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden de bu yıl şu ana kadar 408,19 milyon metreküp su alındı.

İstanbul’a dün verilen günlük su miktarı 3 milyon 407 bin metreküp olarak ölçüldü.

Yıllara göre karşılaştırma

İSKİ istatistiklerine göre, 26 Ağustos itibarıyla barajlardaki doluluk oranı 2015’te yüzde 70,42, 2016’da yüzde 54,02, 2017’de yüzde 63,96, 2018’de yüzde 63,91, 2019’da yüzde 60,69, 2020’de yüzde 48,92, 2021’de yüzde 59,38, 2022’de yüzde 59,66, 2023’te yüzde 30,64 ve 2024’te yüzde 48,31 olarak kaydedilmişti.