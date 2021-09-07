İstanbul'da suya yüzde 15.62 oranında zam yapıldı

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, yüzde 39'luk zam teklifi reddedildi.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, eski tesisatın yenilenmesi, akaryakıt ve ithal ekipman, ile şehir dışındaki barajlardan alınan suyun maliyetinin artması gibi giderler nedeniyle yüzde 39'luk zammın yapılması gerektiğini söyledi.

AK Parti Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen de 2019 yılı mayıs ayına kadar düzenli bir şekilde tamamen kendi öz kaynaklarıyla işleyen İSKİ'nin, şu anda borç içerisinde olduğunu söyledi. Bilmen, suya yüzde 15,62 teklifte bulunduklarını belirtti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da İSKİ'nin teknik çalışmaları sonucunda yüzde 39'luk zam teklifinin belirlendiğini, bu oranın altındaki tekliflerin kurumu zarara uğratmak olduğunu savundu.

İSKİ'nin yüzde 39'luk zam teklifi reddedildi. Cumhur İttifakı'nın yüzde 15,62'lik teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi.