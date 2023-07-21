İstanbul'da taksi ücretlerine zam haberleri doğru mu?

Sarı taksilerin indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem yarattı. İddialara göre kısa mesafe indi-bindi taksi ücretleri yapılan değişiklikle birlikte Ankara’da 50 lira, İstanbul’da ise 75 liraya çıktı.

Zamdan önce indi-bindi ücreti 30 lira, açılış ücreti 12 lira, kilometre ücreti ise 10 liraydı.

İstanbul'da 75 tl olduğu iddia edildi

Ankara'nın ardından İstanbul'da da taksi ücretlerine büyük zam yapıldığı iddiaları geldi. İndi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği belirtilirken zam hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

İddiaların sorulduğu İBB kaynakları, taksicilerin alt komisyonda istemiş olabileceğini ama resmi bir karar olmadığını belirtirken, 27 Temmuz'da yapılacak UKOME toplantısını işaret etti.

İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar?

En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye, taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, kilometre başına ücret ise 6,30 liradan 8,51 liraya çıkarılmıştı.