İstanbul'da taksicilerinden yüzde 35 zam talebi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetler nedeniyle taksimetre ücretlerine yüzde 35 zam yapılması için teklif hazırladı. Zam talebi kabul edilirse, taksilerde açılış ücreti 42 TL’den 56,70 TL’ye, kilometre başına ücret 28 TL’den 37,80 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 135 TL’den 182,25 TL’ye yükselecek.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek taksimetre ücretlerine yüzde 35 zam talep etti.
Teklifin, UKOME’nin ilk toplantısında gündeme getirilmesi planlanıyor. Zam talebi kabul edilirse, taksilerde açılış ücreti 42 TL’den 56,70 TL’ye, kilometre başına ücret 28 TL’den 37,80 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 135 TL’den 182,25 TL’ye yükselecek.
Gerekçe: Akaryakıt, sigorta, işçilik…
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelerin, özellikle akaryakıt, araç bakımı, yedek parça, sigorta ve işçilik maliyetlerinde yaşanan artışların, zam talebinin temel gerekçeleri arasında olduğu belirtildi.