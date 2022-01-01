  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İstanbul'da taksilerden yeni tarife kuyruğu
Takip Et

İstanbul'da taksilerden yeni tarife kuyruğu

İstanbul’da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36'lık zammın ardından taksi sürücüleri, yılın ilk sabahı tarife güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında yapılan zam bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.

Sabahın erken saatlerinde taksi sürücüleri, fiyat güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların yolunu tuttu.

Bağcılar’da uzun araç kuyruğu oluşturan taksiler zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Firmaların önündeki kalabalıktan şikayetçi olan bazı taksi sürücüleri, her yıl benzer görüntüleri yaşadıklarını belirterek, yetkililerden izdihamın yaşanmaması için çözüm beklediklerini söyledi.

 

İTO: İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 34İTO: İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 34Ekonomi Haberleri
Usta: Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammıUsta: Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammıGündem
Kılıçdaroğlu'dan zam tepkisiKılıçdaroğlu'dan zam tepkisiGündem
Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zamDoğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zamGündem
Elektrik fiyatlarına büyük zamElektrik fiyatlarına büyük zamGündem

 