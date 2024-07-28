İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu

UKOME toplantısında taksi ücretlerine yapılan zam sonrasında, cihazlarını güncelletmek isteyen taksicilerin Bağcılar ve Ataşehir'de taksimetre ayar istasyonları önünde oluşturduğu kuyruklar devam ediyor.

Cihazını güncelletmek için Bağcılar'daki merkezin önünde bekleyen Emre Kaya, yapılan zammın makul olduğunu ifade ederek, "Bugün taksimetrelerimizi söktük içeriye girdik, ödememizi yaptık. 2 bin 950 liraya taksimetrelerimizi güncelledik. Çok makul bir zam. İndi bindi ücreti önceden 90 liraydı şimdi 100 lira oldu, bence makul bir zam geldi." diye konuştu.

Güncelleme işlemlerinde fazla bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Kaya, "Hızlı bir şekilde taksimetremizi güncelliyoruz. Güncelledikten sonra tekrar yolculuk yapmaya başlayacağız. Yoğun bir gün geçiriyoruz. Taksimetreleri güncellediğimiz gibi taksiye çıkıp insanları mağdur etmeme adına hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz." ifadelerini kullandı.

UKOME'nin 25 Temmuz'daki toplantısında alınan kararla, taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıkmıştı.