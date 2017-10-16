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İstanbul'da tanker deposunda patlama: 4 yaralı

Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde onarım yapılan tankerin deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da tanker deposunda patlama: 4 yaralı
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Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde bir kamyonun akaryakıt deposunda yapılan onarım sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4  kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları hastane kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. 

Kaynak: DHA

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