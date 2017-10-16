İstanbul'da tanker deposunda patlama: 4 yaralı
Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde onarım yapılan tankerin deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde bir kamyonun akaryakıt deposunda yapılan onarım sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları hastane kaldırdı.
Polis ekipleri olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Kaynak: DHA