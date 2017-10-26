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İstanbul'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul'da terör operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Avcılar ilçesinde 3 kişinin, örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde ve Barış Adalet Komisyonunda faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Şüpheliler, ekiplerin 18 Ekim'de düzenledikleri operasyonda gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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