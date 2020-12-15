İstanbul'da toplu taşımada HES zorunluluğu 15 Ocak'ta başlayacak

COVID-19 tedbirleri kapsamında, HES kodu eşleşmemiş İstanbulkartların, 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacağı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı duyuruya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımının talep edildiği belirtildi. Açıklamada, İstanbulkart'ın HES koduyla eşleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

İstanbulkart'ın HES koduyla eşleştirilmesi için, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ site adresi ziyaret edilebilir.