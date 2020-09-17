İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem

17 Eylül 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı üçüncü birleşimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında İETT'nin özel taşımacı işletme sistemi ilgili yazısı, Hukuk Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ortak raporunda ele alındı.

Yolcuya göre değil kilometreye göre hak ediş alınacak

Karar metninde sistem değişikliği sebebi ile İETT'ye aylık 81 milyon TL ek yük geleceği belirtilirken, bu husus dikkate alınarak 2020 yılının kalan 4 ayı için 323 milyon borçlanma yetkisi verildi.

Kararla birlikte daha önce taşıdığı yolcu sayısına göre bilet parasını ve yine taşıdığı yolcu sayısına göre belediyenin sübvanse ödemesini alan özel halk otobüsleri, yeni sistemde taşıdığı yolcuya bakılmaksızın katettiği kilometreye ve ödeme esasına göre hak ediş alacak.

Yolcudan tahsil edilen bilet paraları belediyenin olacak, buna karşılık belediye, özel halk otobüslerine katettiği kilometreye göre ödeme yapacak.

Oy birliği ile kabul edildi

Kararla ilgili konuşan CHP'li Üye Mesut Kösedağı, Meclis kararı sonrası özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ, İstanbul Otobüs AŞ'nin İETT çatısı altında birleştiğini söyledi.

Tüm otobüslerin tek renk olarak İETT çatısı altında birleşeceğini vurgulayan Kösedağı, seferler, metro güzergahlarına uygun olacak şekilde tekrar şekillendirilecek. Böylece İETT ilave mali yükten kurtulmuş olacak. Tek tip kıyafet olacak, mesai saatleri ve sosyal haklara düzenleme gelecek. Artık özel halk otobüslerinin İETT ve İBB tarafından gelir garantisi olacak. Her ay gelirleri ve giderleri belli olacak. Sübvansiyon ödemeleri kalkacak. Tüm otobüslerin her ay ne kazanacağı belli olacak." diye konuştu.

Söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, teklif konusu karar ile İstanbul’un özel halk otobüsü işletme sisteminde değişikliğe gidildiğini ifade etti.

Kaynar, komisyon çalışmasına İETT yetkilileri, özel otobüs işletmesi şirket temsilcileri ve oda temsilcilerinin de katıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Getirilen teklif komisyonumuz tarafından yeniden düzenlenerek bir karar metni hazırlandı. Böylece özel halk otobüsü işletmecilerinin mağduriyetleri, aralarındaki eşitsizlikler, haklarının korunması anlamındaki sıkıntılar giderildi. Artık yolcu bazlı ödeme sistemi kaldırılarak, taşıdığı yolcu dikkate alınmaksızın otobüslere kilometre bazlı ödeme yapılması sistemine geçilmektedir."

Gündem maddesi komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA