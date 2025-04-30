İstanbul'da toplu ulaşım 1 Mayıs'ta ücretsiz!

İBB'den yapılan açıklamaya göre, resmi bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı doğrultusunda, "kişiselleştirilmiş İstanbulkart" sahipleri 1 Mayıs Perşembe günü boyunca belediyeye bağlı tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Ücretsiz ulaşım, Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB'nin toplu taşımaya entegre diğer ulaşım ağlarını kapsayacak. Kent genelinde geçerli olacak ücretsiz yolculuk için toplu taşıma araçlarında geçiş sırasında "kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile turnike teması yapılması yeterli olacak.

Bu şekilde sistem, kartı otomatik olarak ücretsiz geçişe tanımlayacak.

Marmaray da ücretsiz!

İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu da yarın ücretsiz olacak.