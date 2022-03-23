İstanbul'da toplu ulaşıma zam talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) mart ayı toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren yüzde 36 zamlı fiyat tarifesinin maliyetleri karşılamaması nedeniyle toplu ulaşıma ara zam yapılması gündeme geldi.

Toplantıda, öncelikle ‘İstanbulkart’ ücretlerinde düzenleme teklifi görüşüldü. Teklifte, toplam İstanbulkart sayısının yüzde 47’sinin 25 yaş altındaki üniversiteliler dahil tüm öğrencilerin kullandığı 200 geçişli indirimli kart tarifesinin 78 TL olarak devam etmesi önerildi. Teklifte, 25-30 yaş arası açık öğretim ve uzaktan eğitim üniversite öğrencileri için 200 geçişin 267 TL, 30 yaş üstü için 390 TL olması teklif edildi. Teklif, hükümet temsilcilerinin çoğunluk oylarıyla reddedildi.

Özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, deniz ve taksici esnafının zor durumda kalması nedeniyle İBB yönetiminden talep ettiği zam da gündeme geldi. İBB yönetimi, UKOME gündemine toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılması teklifini de sundu.

Buna göre tam biletin 5,48 TL'den 8,22 TL'ye, taksi açılış ücretinin 7 TL'den 10,50 TL'ye, minibüs indi- bindi ücretinin 3,75 TL'den 5,63 TL'ye çıkarılması önerildi. Teklifte, aralık ayından mart ayına kadar enflasyonun yüzde 33,92, akaryakıttaki fiyat değişim oranının ise yüzde 97,67 olduğuna dikkat çekildi. Motorinin aralık ayında 10,30 TL olan litre fiyatının bugün 22,27 TL olduğu kaydedildi. Esnaf temsilcileri, artan akaryakıt fiyatları karşısında bu zammın mutlaka yapılması gerektiğini dile getirdiler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam teklifinin özel sektör için ayrı sunulmasını ve akaryakıt farkı için yüzde 30 oranında zam yapılmasını, aralık ayında tam bilete yapılan yüzde 36'lık zamma dava açıldığı için İBB'nin verdiği toplu ulaşıma yapılacak zam için mahkeme kararının beklenmesini istedi.

Tartışmaların ardından oylanan zam teklifi, hükümet temsilcilerinin çoğunluk oylarıyla reddedildi.