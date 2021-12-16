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İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu ulaşıma teklif edilen yüzde 36.13’lük zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
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İstanbul Büyükşehir Beldiyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aylık toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 36.13’lük zam talep edildi. Edilen zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Toplantının aralık ayı içerisinde tekrar yapılması karar verildi.

 

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