İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar açıldı
Havalimanı taşınmasının büyük oranda tamamlanması üzerine trafiğe kapatılan yollar açıldı.
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma kapsamında trafiğe kapatılan yollar açıldı.
Bu kapsamda, Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti, Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikameti, Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde yeniden trafik akışı sağlandı.
Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü
TAV personeli İGA'da işbaşı yapacak
Kaynak: AA