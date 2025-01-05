İstanbul'da trafik kazası geçiren motosikletli polis memuru şehit oldu

Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru kazaya karıştı. Otomobilin ve motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru Emirhan Aramış ağır yaralandı.

Kazada diğer polis memuru ise hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan polis memuru Aramış hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındayken trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için başsağlığı mesajı yayımladı.

Polis memuru Aramış'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildiren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Çok üzgünüm. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun. Bu elim kazada yaralanan kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum."