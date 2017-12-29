İstanbul'da trafik kilit
3 günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla İstanbulluların trafik çilesi de başladı. Tatile gitmek üzere yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafikte doluluk yüzde 79'u buldu.
2017'nin son mesai gününde üç günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi.
Yılbaşı tatili öncesi son çalışma gününü sona ermesiyle birlikte İstanbul trafiğinde geçen uzun saatler de başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 79'a ulaştı. Yoğunluğun her geçen dakika arttığı görülüyor.
Trafik; TEM Edirne istikameti İstoç Mevkii ile Hasdal Kavşağı-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası, D- 100 Merter-Şirinevler arası ile Okmeydanı 15 Temmuz Köprüsü arası, Sahil Yolu Samatya Avrasya Tüneli arası oldukça yoğun seyrediyor.
Kaynak: İHA