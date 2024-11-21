İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da iş çıkış saatinde havanında yağışlı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 17.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
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İstanbul'da aralıklarla etkisini gösteren yağışla birlikte akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.
Anadolu ve Avrupa Yakası'nda mesai saatinin bitimi sonrasında D-100, E-80, O-1, O-2, TEM otoyolları ve bağlantıları ile ana arter ve caddelerde trafik durma noktasında geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.