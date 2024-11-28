İstanbul'da trafik yoğunluğunu düşürecek adım! Ücretli tarife geliyor

İstanbul'da milyonlarca sürücüyü hayattan soğutan 'trafik çilesi' yakında sona eriyor. İstanbullular her yıl trafikte ortalama 104 saat kaybederken, bunun önlenmesi için belli lokasyonlara 'ücretli geçiş' dönemi başlıyor. İlk uygulama alanı ise Eminönü olacak.

Trafik yoğunluğu yüzde 10'dan fazla azalacak

Sputnik'in haberine göre, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında İstanbul'da 'Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması'na geçiliyor. Yeni tarife ile trafik yoğunluğunun 2030’da yüzde 10,1, 2040’ta ise yüzde 12,8 azalması hedefleniyor. Ancak geçiş ücretleri ile ilgili şimdililk öğrenilen net bir rakam bulunmuyor.

Karbon emisyonuna göre ekstra ücret

Ayrıca, “Düşük Salım Bölgeleri (DSB)” uygulaması ile çevreye zarar veren araçlardan da ekstra ücret alınması düşünülüyor. Deniz ulaşımı ve otobüs öncelikli şeritlerin artırılması planlanıyor.

Pilot ilçeler belli oldu

Türkiye’deki ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planına göre, uygulama önce Eminönü'nde daha sonra da Kadıköy’de hayata geçirelecek.

Sistemi uygulayan şehirlerde sonuçlar güzel

Ücretli geçişin toplu taşıma kullanımını da artırması beklenirken, sistemin uygulandığı Londra, Stockholm ve Milan gibi şehirlerde başarılı sonuçlar elde edildiği öğrenildi. Uygulama sonrası Londra'da trafiğin yüzde 20 azaldığı, Stockholm'de ise hava kirliliğinin yüzde 14 düştüğü gözlemlendi. Yine Milan, Singapur ve New York'ta ücretli tarifeler ile trafik kontrol altına alındı.