İstanbul'da trafik yoğunluğunu düşürecek adım! Ücretli tarife geliyor
Dünya genelinde trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu 65. şehir olan İstanbul'da, 104 saatlik kaybın telafisi için yeni bir uygulama devreye alınıyor. Yeni uygulama ile trafiğin kilitlendiği lokasyonlarda geçişler ücretli hala geliyor. İlk denemeler için şimdiden iki pilot ilçe belirlendi.
İstanbul'da milyonlarca sürücüyü hayattan soğutan 'trafik çilesi' yakında sona eriyor. İstanbullular her yıl trafikte ortalama 104 saat kaybederken, bunun önlenmesi için belli lokasyonlara 'ücretli geçiş' dönemi başlıyor. İlk uygulama alanı ise Eminönü olacak.
Trafik yoğunluğu yüzde 10'dan fazla azalacak
Sputnik'in haberine göre, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında İstanbul'da 'Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması'na geçiliyor. Yeni tarife ile trafik yoğunluğunun 2030’da yüzde 10,1, 2040’ta ise yüzde 12,8 azalması hedefleniyor. Ancak geçiş ücretleri ile ilgili şimdililk öğrenilen net bir rakam bulunmuyor.
Karbon emisyonuna göre ekstra ücret
Ayrıca, “Düşük Salım Bölgeleri (DSB)” uygulaması ile çevreye zarar veren araçlardan da ekstra ücret alınması düşünülüyor. Deniz ulaşımı ve otobüs öncelikli şeritlerin artırılması planlanıyor.
Pilot ilçeler belli oldu
Türkiye’deki ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planına göre, uygulama önce Eminönü'nde daha sonra da Kadıköy’de hayata geçirelecek.
Sistemi uygulayan şehirlerde sonuçlar güzel
Ücretli geçişin toplu taşıma kullanımını da artırması beklenirken, sistemin uygulandığı Londra, Stockholm ve Milan gibi şehirlerde başarılı sonuçlar elde edildiği öğrenildi. Uygulama sonrası Londra'da trafiğin yüzde 20 azaldığı, Stockholm'de ise hava kirliliğinin yüzde 14 düştüğü gözlemlendi. Yine Milan, Singapur ve New York'ta ücretli tarifeler ile trafik kontrol altına alındı.