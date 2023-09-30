İstanbul'da tramvay arızası yoğunluk yarattı
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Arıza nedeniyle Yusufpaşa, Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi duraklarında araç bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu.
Seferlerin yapılamadığı Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi durakları arasında tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yere ulaşmaya çalışan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
Arızanın giderilmesinin ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.