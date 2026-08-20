İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Kabataş yönünde ilerleyen bir tramvayın Fındıklı istasyonu yakınlarında raydan çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple raydan çıkan tramvayın, Bağcılar yönüne giden rayların üzerine geçtiği bildirildi.
Ekipler bölgeye sevk edildi
İhbarın ardından olay yerine polis ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin raydan çıkan tramvayı kaldırmak ve hattı yeniden normal işletime açmak için çalışmaları sürüyor.
Yaşanan aksaklık nedeniyle T1 hattındaki tramvay seferleri, Fındıklı ile Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor. Kabataş yönündeki seferlerde ise geçici süreyle hizmet verilemiyor.