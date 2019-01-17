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İstanbul'da tramvayda arıza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler, Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören-Bağcılar arasında yapılamıyor.

İstanbul'da tramvayda arıza
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Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler, Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor.

Alınan bilgiye göre, Güngören Mehmet Akif tramvay istasyonunda katener teli şiddetli rüzgardan dolayı koptu. Oluşan teknik arazı nedeniyle Bağcılar-Güngören arasındaki tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu.  

İETT, sefer yapılamayan Zeytinburnu-Güngören İstasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenliyor.  

Kaynak: AA

Dunya.com

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