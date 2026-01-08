İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi, Vapur seferleri iptal mi edildi? Vapur seferleri neden iptal edildi?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları sebebiyle seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Kuvvetli kar uyarısı

Kentte etkisini artıran lodosun ardından yer yer fırtına görülürken, hava koşullarının gün boyunca ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Yetkililer, perşembe akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacağını belirtti. Gün içinde hava sıcaklığının 17-18 derece civarında seyretmesi, akşam saatlerinden sonra ise 8-10 derece birden düşmesi öngörülüyor.

Cuma günü İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, cumartesi gününden itibaren fırtınanın yeniden kuvvetlenmesi ve sağanak yağışın görülmesi tahmin ediliyor. Pazar günü için karla karışık yağmur uyarısı yapılırken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı ifade edildi. Pazartesi günü ise İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.