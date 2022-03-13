Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi'den (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kentte alarm kalktı

Vali Yerlikaya ayrıca kentte turuncu alarmın kalktığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi (yarın) il geneli 00.00-09.00 az bulutlu ve açık, 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerini kullandı.