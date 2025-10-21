İstanbul'da tütün denetimlerinde 229 milyon TL ceza!

İstanbul Valiliği, "Dumansız Türkiye" hedefi kapsamında kent genelinde yürütülen denetimlerde 6 bin 595 iş yerine toplam 229 milyon 208 bin 969 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı'nın tütün ve tütün ürünleriyle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimizde tütünle mücadelede 1 Ocak-20 Ekim 2025 tarihleri arasında, 254 bin 540 denetim yapıldı. 6 bin 595 iş yerine ceza verildi, 229 milyon 208 bin 969 lira ceza tahakkuk ettirildi. 41 Sigara Bırakma Polikliniğinde, 31 bin 467 muayene yapıldı. 18 bin 385 kişi ilaç, 12 bin 258 kişi danışmanlık desteği aldı. Saha TİM (Tütün ile mücadele) ekipleri ise 100 bin 220 kişiye ulaştı."

Valilik ayrıca, vatandaşlara tütün kullanımını bırakmak için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma polikliniklerinden destek alınabileceği çağrısında bulundu.