İstanbul'da üç katlı binanın balkonu çöktü

İstanbul Fatih’te bulunan 3 katlı bir binanın arka balkon kısmı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay, saat 11.30 sıralarında Koca Mustafapaşa Mahallesi Saraf Tahsin Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 3 katlı bir binanın arka kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında binada oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay yerine gelen ekipler sokakta güvenlik önlemi alarak güvenlik şeridi çekti. Binada oturan ve bitişikte bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



