İstanbul'da ücretsiz SMA taraması başladı
İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'nca yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması yapılmaya başlandı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde vatandaşlar, SMA taramasından geçmek için aile sağlığı merkezlerine başvuruyor.
Bağcılar 30. Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen çiftlere, SMA taraması yapıldı.
Ücretsiz tüm aile hekimliklerinde yürütülecek program sayesinde anne baba adayları, bebek sahibi olmadan önce bebeğin SMA riski taşıyıp taşımayacağını öğrenebilecek.
SMA riski ortaya çıkan anne baba adaylarına da uzmanlar tarafından danışmanlık yapılacak.