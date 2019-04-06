İstanbul'da uçuşlara başlandı
"Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınmanın sonuna gelinirken, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlara başlandı.
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması sonrası ilk uçuş Ankara'ya yapıldı; THY uçağı saat 14.25'te Ankara'ya hareket etti.
Atatürk Havalimanı'dan son tarifeli sefer saat 02.40'ta Singapur'a gerçekleştirilmişti. Bu uçuşun ardından, Avrupa yakasında saat 02.40 ile 14.00 arasında yaklaşık 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları durdurulmuştu.
Taşınma çok büyük oranda sona ererken, Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu da İstanbul Havalimanı'na geçti. Atatürk ise İstanbul'un "ISL" kodunu aldı.
İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş 31 Ekim 2018'de Ankara'ya, ilk yurt dışı uçuş da 1 Kasım 2018'de KKTC'ye yapılmıştı.
Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü