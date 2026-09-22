İstanbul'da ulaşımda yeni tarife: Kısa mesafeye ücret iadesi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin kullandığı metro ve tramvaylarda ücretlendirme sisteminin değiştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Mevcut sistemde yolculuk mesafesine bakılmaksızın aynı ücret uygulanırken, yeni modelle yolcuların kullandıkları mesafeye göre ödeme yapması hedefleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, kısa ve uzun mesafe yolcularının aynı ücreti ödemesinden kaynaklanan farkın ortadan kaldırılması amacıyla mesafeye dayalı ücretlendirme ve iade sistemi üzerinde çalışılıyor.

Ücret gidilen mesafeye göre belirlenecek

Yeni sistemin devreye alınması halinde yolcunun metro veya tramvaya bindiği ve indiği istasyon arasındaki mesafe, ödeyeceği ücrette belirleyici olacak.

Böylece birkaç durak yolculuk yapan bir yolcuyla hattın büyük bölümünü kullanan yolcunun aynı ücreti ödemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni sistem için bazı istasyonlarda ücret iade cihazlarının yerleştirileceği noktalar belirlenirken, gerekli elektrik altyapısına yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

Metrobüs modeli örnek alınacak

Metro ve tramvaylarda uygulanması planlanan sistemde metrobüsteki mesafeye dayalı ücretlendirme modelinin örnek alınması bekleniyor.

Metrobüste yolculuk ücreti kullanılan durak sayısına göre değişiyor. Tam bilet 33,08 liradan başlayarak 68,59 liraya, öğrenci tarifesi ise 14,58 liradan 22,55 liraya kadar çıkıyor.

Metro ve tramvaylarda da benzer bir modelin uygulanması halinde yolculuğun başında tahsil edilen ücret ile gidilen mesafeye karşılık gelen tutar arasındaki farkın yolcuya iade edilmesi öngörülüyor.

Metro ve tramvayda mevcut ücretler ne kadar?

İstanbul'da mevcut tarifede metro ve tramvaylarda tam bilet 46,20 lira, öğrenci bileti 22,55 lira olarak uygulanıyor. 30 yaşından gün almış öğrenciler 41,58 lira, sosyal tarife kapsamındaki yolcular ise 33,08 lira ödüyor.

Mevcut sistemde bu ücretler, yolcunun kaç durak veya ne kadar mesafe seyahat ettiğine bakılmaksızın uygulanıyor.

Son kararı UKOME verecek

Mesafeye dayalı ücretlendirme sisteminin hangi tarihte başlayacağı henüz kesinleşmedi. Teknik ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni tarifenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) gündemine taşınması bekleniyor.