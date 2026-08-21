İstanbul'da ulaşımın yoğun hattında çalışma başlıyor: 150 gün sürecek

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İstanbul'da tarihi yarımadaya ulaşımda önemli rol oynayan ve turistlerin de yoğun olarak kullandığı T1 Tramvay Hattı'nda yenileme çalışması için ihale süreci başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, T1 Tramvay Hattı Aksaray İstasyonu'nda peron revizyonu ve yenileme çalışması gerçekleştirecek.

Yaklaşık 513 metrekarelik alanı kapsayacak proje kapsamında inşaat, elektrik ve elektronik işleri yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yer teslimi gerçekleştirilecek ve yüklenicinin çalışmaları 150 gün içerisinde tamamlaması gerekecek.

Aksaray İstasyonu'nda neler yapılacak?

Çalışmalar kapsamında ray hattında asfalt kaplama yapılırken, peron platformunda granit kaplama uygulanacak. Peron kenar elemanları ve görme engelliler için ikaz bantları da yenilenecek.

Projede ayrıca su yalıtımı, elektrik tesisatı, duvar ve sıva işleri, boya, kapı ve pencere yenilemeleri gerçekleştirilecek.

İdare odası, güvenlik kabini, bilgi ve reklam panoları ile teknik kabinlerde de çalışmalar yapılacak. Katener direkleri ve istasyonun çeşitli teknik unsurları da proje kapsamında ele alınacak.

İhale 10 Eylül'de yapılacak

T1 Tramvay Hattı Aksaray İstasyonu Peron Revizyonu ve Yenileme Yapım İşi ihalesi, 10 Eylül 2026 saat 10.00'da Metro İstanbul'un Esenler'deki yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

İhalenin ardından yer teslimi yapılacak ve yenileme çalışmaları için 150 günlük süre başlayacak.